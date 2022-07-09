Силкин уверен, что в «Ростове» рассчитывают на Комличенко

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на переход нападающего Николая Комличенко в «Ростов».

«Конечно, «Ростов» рассчитывает на него, если подписывает контракт на четыре года. Николай бы не стал подписывать контракт, если бы ему там не нравилось. Только чемпионат покажет, является ли «Ростов» его местом. Бывает такое, что один год удается, а второй нет. Но тот факт, что он подписал контракт на четыре года говорит о том, что Николай рассчитывает там играть и забивать. Тренерский штаб на него тоже надеется», — сказал Силкин «СЭ».

9 июля бывший форвард «Динамо» подписал четырехлетний контракт с ростовским клубом.

Комличенко провел прошлый сезон в составе «Ростова» на правах аренды. 27-летний футболист забил восемь мячей и отдал три результативные передачи в 29 матчах за клуб во всех турнирах.