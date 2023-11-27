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Сегодня, 23:05

Шалимов назвал причину, по которой «Локомотив» не смог удержать победу в матче с «Крыльями Советов»

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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал ничью в матче 16-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» (3:3).

«Сначала о судействе, которое вызвало гнев представителей «Локомотива». На мой взгляд, это эмоциональная реакция на неудачную концовку — трудно сдержаться, когда за 5 минут до конца матча ведешь в 2 гола, а в итоге теряешь очки. Михаил Галактионов начал говорить сдержанно, но в конце подкипел. Вопросы, на мой взгляд, должны быть к защитникам по концовке матча — сначала упустили Писарского, а потом сыграли рукой в своей штрафной, что привело к пенальти. На мой взгляд, было движение рукой и это игра рукой. По мне, это пенальти», — проводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов также отметил качество игры «Локомотива»

«Локо» играл хорошо, забил классные голы, а в конце ошибки защитников привели к пропущенным голам. Кроме того, команда не смогла в самом конце перевести игру на чужую половину поля — я даже не могу сказать, что «Крылья» организовали какой-то жесткий штурм», — добавил Шалимов.

«Локомотив» с 25 очками занимает 8-е место в турнирной таблице чемпионата России-2023/24.

3 декабря железнодорожники сыграют против «Зенита» в 17-м туре РПЛ.

Источник: РБ Спорт
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
2.12 14:30
Факел – Балтика
 - : -
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 - : -
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 - : -
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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