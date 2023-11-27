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Шалимов назвал Тюкавина красавчиком: «Умеет терпеть, забил ЦСКА сам, отдал голевую»

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Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал победу «Динамо» над ЦСКА (3:2) в матче 16-го тура чемпионата России.

«В первом тайме мощно выглядел ЦСКА, который не только быстро отыгрался, но и вышел вперед. Очень мощно выглядели латерали армейцев, за которыми не добегали в оборону Бителло и Макаров. У «Динамо», по-моему, даже не обсуждается позиция Бителло в составе — он будет играть всегда, вопрос только в том, где его видит тренер. Макаров у «Динамо» выпадал, потому что ЦСКА просто разрывал этот фланг — динамовцы просто не справлялись. Кроме того, на мой взгляд, неуверенно отыграл Лещук. Забей ЦСКА третий, все могло и закончиться. И мысли не было, что «Динамо» сможет отыграться во втором тайме. Но Личка перевернул игру, выпустив Карраскаля и Нгамале — пошла игра, позиционная атака наладилась. А ЦСКА усилить не смог — не в обиду молодым ребятам в заявке, но такие игры вырывают более опытные», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Шалимов также отметил Константина Тюкавина.

«Отдельно отмечу Тюкавина, который забивает пять игр подряд, — просто красавчик. Умеет терпеть, забил сам, отдал голевую. И кроме того, имел и еще один шанс забить, когда вышел один на один, но Акинфеев за счет опыта сумел спасти», — добавил Шалимов.

Бело-голубые набрали 28 очков и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы с 25 очками занимают 6-ю строчку.

Источник: РБ Спорт
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1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
15
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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