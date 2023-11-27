Выбежавшего на поле фаната в матче «Рубин» — «Факел» арестовали на 5 суток и запретили посещать матчи на 2 года

Ново-Савиновский суд Казани арестовал болельщика, выбежавшего на поле в конце матча 16-го тура РПЛ «Рубин» — «Факел» (1:0).

За несколько секунд до финального свистка фанат выбежал на газон и направился в сторону вратаря казанской команды Юрия Дюпина. Один из стюардов догнал болельщика, после чего они вдвоем сбили Дюпина с ног.

Суд арестовал фаната на пять суток, также ему запретили посещать матчи на 2 года.

После игры «Рубин» — «Факел» пресс-служба казанцев сообщила, что Дюпин не пострадал по итогам инцидента.