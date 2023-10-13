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Сегодня, 17:33

Севикян, Кассьерра и Чалов стали номинантами на награду за лучший гол РПЛ в сентябре

Алина Савинова
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Стали известны претенденты на награду за лучший гол РПЛ в сентябре.

Для шорт-листа были отобраны голы, забитые с 7-го по 10-й тур чемпионата России. В список попали восемь игроков: Эдгар Севикян, Николоз Кутателадзе (оба — «Пари НН»), Владислав Шитов («Крылья Советов»), Матео Кассьерра («Зенит»), Тео Бонгонда («Спартак»), Алексей Миронов («Ростов»), Федор Чалов и Виктор Давила (оба — ЦСКА).

В голосовании примут участие эксперты РПЛ, комментаторы и болельщики.

По итогам 11 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. На втором месте расположились «Крылья Советов» (21 очко). Третьим идет «Зенит» (20 очков).

Источник: https://premierliga.ru/news/rfpl/news_30033.html
Алексей Миронов
Матео Кассьерра
Николоз Кутателадзе
Федор Чалов
Футбол
РПЛ
Виктор Давила
Владислав Шитов
Тео Бонгонда
Эдгар Севикян
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 11 8 3 0 19-5 27
2
 Кр. Советов 11 6 3 2 25-14 21
3
 Зенит 11 6 2 3 22-11 20
4
 Локомотив 11 5 4 2 18-16 19
5
 Пари НН 11 5 2 4 11-9 17
6
 Спартак 11 5 2 4 16-18 17
7
 ЦСКА 11 4 5 2 22-17 17
8
 Динамо 11 4 5 2 17-15 17
9
 Урал 11 4 4 3 12-14 16
10
 Рубин 11 3 3 5 11-20 12
11
 Ахмат 11 3 3 5 12-12 12
12
 Оренбург 11 3 2 6 13-18 11
13
 Балтика 11 3 1 7 10-16 10
14
 Ростов 11 2 4 5 17-24 10
15
 Факел 11 2 3 6 7-14 9
16
 Сочи 11 2 0 9 9-18 6
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26 тур
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29 тур
30 тур
21.10 12:00
Оренбург – Факел
 - : -
21.10 14:00
Рубин – ЦСКА
 - : -
21.10 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
21.10 19:00
Балтика – Краснодар
 - : -
22.10 12:00
Урал – Сочи
 - : -
22.10 14:00
Спартак – Пари НН
 - : -
22.10 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
22.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 9
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 6
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 5
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 8 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 9 1 2
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 9 1 1
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