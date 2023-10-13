Агент Морелоса рассказал, что игрок хочет перейти в «Зенит»

Футбольный агент Мартин Каманьо прокомментировал будущее своего клиента, нападающего бразильского «Сантоса» Альфредо Морелоса.

«Планы на зиму — возвращение в Европу, в Россию было бы вообще замечательно. Хотим перейти в такую команду, как «Зенит», например. Поближе будет видно», — приводит слова Каманьо Sport24.

27-летний колумбиец выступает за «Сантос» с сентября 2023 года и успел провести за клуб 2 матча.