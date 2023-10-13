Файзуллаев привез 30 килограммов плова на тренировку ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что вингер Аббосбек Файзуллаев привез казан плова на тренировку армейцев.

«Да, был недавно такой момент. Мы тренировались, и он заказал откуда-то плов. Привезли огромный казан плова, так что все мы вкусно пообедали», — цитирует Облякова «KP.ru».

20-летний узбекский нападающий перешел в ЦСКА летом 2023 года из «Пахтакора». В этом сезоне на его счету 15 матчей, 3 гола и 2 результативные передачи.

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