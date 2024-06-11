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Сегодня, 12:55

Юран о Станковиче в «Спартаке»: «Он выиграл чемпионат Сербии, но там всего две команды! «Црвена» и «Партизан»

Александр Львов
Обозреватель
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Тренер Сергей Юран в интервью «СЭ» прокомментировал назначение Деяна Станковича в «Спартак».

— Вы недавно довольно жестко высказались по поводу установившейся в РПЛ моды на балканских специалистов...

— От своих слов не отказываюсь. Ну должно же быть у нас какое-то самоуважение?! Почему так относятся к российским тренерам? Не понял, за что ЦСКА уволил Федотова. В прошлом году человек выиграл Кубок России, занял второе место.

— В этом сезоне ЦСКА — только шестой.

— Вмешались травмы, что-то еще. Ничего страшного. Думал, он останется на своем посту. Я правда не понимаю, почему у нас все зовут сербов.

— Станкович и «Спартак» — есть в этом логика?

— Если бы не поиграл в Европе, в четырех чемпионатах, я бы, может, спокойнее относился ко всем этим историям. Но на Западе иностранца зовут только в том случае, если он уже добился серьезных успехов! На первом месте — результат, понимаете? Станкович выиграл чемпионат Сербии с «Црвеной». Так? Но там всего два клуба, которые претендуют на золото. «Звезда» и «Партизан».

— Он еще и чемпионат Венгрии выиграл.

— Хорошо. А там разве есть конкуренты у «Ференцвароша»? Один клуб разыгрывает чемпионство. Но Станковича все равно зовут в российский топ-клуб.

Сергей Юран. «Вдруг Романцев вызывает нас с Цымбаларем: «Пишите состав на игру!» Юран — о юбилее, «Пари НН» и «Спартаке»

Деян Станкович
Сергей Юран
ФК Спартак (Москва)
4
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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29 тур
30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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