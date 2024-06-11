Игрок «Локомотива» Карпукас назвал Бускетса примером для подражания

Полузащитник «Локомотива» Артем Карпукас рассказал, кто из футболистов является для него примером для подражания.

«Бускетс, хотя он уже не играет в топ-лиге. Он без сильных скоростных и физических качеств играл на самом топовом уровне и выиграл все благодаря своему интеллекту. Это просто блестяще!» — приводит слова Карпукаса Metaratings.ru.

Большую часть своей карьеры Бускетс выступал за «Барселону». С 2023 года испанец играет за «Интер Майами».