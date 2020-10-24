Сергей Семак: «Все привыкли, что «Зенит» проигрывает очень редко»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.
— Сказывается ли тяжелый календарь на игре?
— Сказывается. Без отдыха, без подготовки будут сложности. Но в любом случае это не ключевой фактор. Есть игроки, которые должны давать партнерам передышку. Но для этого нужно выигрывать конкуренцию на своих позициях.
Есть болельщики, которые всегда с командой. Есть болельщики, привязанные к результатам. Все привыкли к тому, что «Зенит» проигрывает очень редко, и любое поражение вызывает критику. Это правильно, это часть футбола. Мы должны делать свою работу.
— Когда Малком вернется в строй?
— К сожалению, травмы — часть футбола. К сожалению, мы не можем на него рассчитывать. На днях проведем консультацию и поймем точно по срокам. Надеемся на лучшее. (Гоша Чернов)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.