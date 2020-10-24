Сергей Семак: «Все привыкли, что «Зенит» проигрывает очень редко»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции прокомментировал поражение своей команды от «Рубина» (1:2) в матче 12-го тура российской премьер-лиги.

— Сказывается ли тяжелый календарь на игре?

— Сказывается. Без отдыха, без подготовки будут сложности. Но в любом случае это не ключевой фактор. Есть игроки, которые должны давать партнерам передышку. Но для этого нужно выигрывать конкуренцию на своих позициях.

Есть болельщики, которые всегда с командой. Есть болельщики, привязанные к результатам. Все привыкли к тому, что «Зенит» проигрывает очень редко, и любое поражение вызывает критику. Это правильно, это часть футбола. Мы должны делать свою работу.

— Когда Малком вернется в строй?

— К сожалению, травмы — часть футбола. К сожалению, мы не можем на него рассчитывать. На днях проведем консультацию и поймем точно по срокам. Надеемся на лучшее. (Гоша Чернов)