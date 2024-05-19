Гафин заявил, что «Динамо» готово пригласить легенд клуба в случае чемпионства

Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что команда готова пригласить легенд клуба на празднование в случае чемпионства в нынешнем сезоне РПЛ.

— Среди чемпионов 76-го года в составе «Динамо» есть настоящие легенды. В частности, Александр Бубнов. Готовы ли пригласить членов той легендарной команды на празднование, если оно состоится?

— Конечно, — цитирует Гафина «РБ Спорт».

После 29 матчей чемпионата России сезона-2023/24 «Динамо» набрало 56 очков и располагается на первом месте в таблице.