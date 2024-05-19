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Сегодня, 14:00

Гафин заявил, что «Динамо» готово пригласить легенд клуба в случае чемпионства

Виктория Кравченко
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Глава совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что команда готова пригласить легенд клуба на празднование в случае чемпионства в нынешнем сезоне РПЛ.

— Среди чемпионов 76-го года в составе «Динамо» есть настоящие легенды. В частности, Александр Бубнов. Готовы ли пригласить членов той легендарной команды на празднование, если оно состоится?

— Конечно, — цитирует Гафина «РБ Спорт».

После 29 матчей чемпионата России сезона-2023/24 «Динамо» набрало 56 очков и располагается на первом месте в таблице.

25 мая команда сыграет с «Краснодаром» в заключительном туре чемпионата России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dinamo-priglasit-legend-kluba-na-prazdnovanie-v-sluchae-chempionstva/
ФК Динамо (Москва)
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1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
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