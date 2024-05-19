«Урал» — «Оренбург»: команды обменялись голами в первом тайме

Читать «СЭ» в

«Урал» играет вничью с «Оренбургом» в домашнем матче 29-го тура РПЛ — 1:1.

Первыми отметились гости, на 3-й минуте гол забил нападающий Дмитрий Воробьев. В концовке тайма защитник хозяев Сильвие Бегич сравнял счет после подачи углового.