«Урал» — «Оренбург»: хозяева сравняли счет

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«Урал» сравнял счет в домашнем матче с «Оренбургом» в 29-м туре РПЛ — 3:3.

Гол на 78-й минуте забил Гильерме Шеттине.