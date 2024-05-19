Андрей Федун — об уходе Джикии: «Всегда у игрока заканчивается какой-то период в карьере»

Бывший член совета директоров «Спартака», экс-генеральный директор ООО «Стадион «Спартак» Андрей Федун в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход капитана красно-белых Георгия Джикии из команды.

«Всегда когда-то у игрока заканчивается какой-то период в карьере. Джикия — капитан, лидер? И что? Он не человек?» — сказал Федун «СЭ».

30-летний Джикия покинет «Спартак» по окончании сезона-2023/24 на правах свободного агента.

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.