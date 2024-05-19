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Сегодня, 13:30

Тихонов — о назначении Станковича: «Были специалисты, которым пели дифирамбы, а потом команда проваливалась»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов в комментарии «СЭ» поделился мнением о назначении Деяна Станковича главным тренером красно-белых.

«Сколько в «Спартак» приходило тренеров? Кто из иностранцев себя проявил? Каррера, который привел «Спартак» к чемпионству, но до него чемпионат начинал Дмитрий Аленичев, который команду собирал и готовил. «Спартак» — это определенная специфика. Разве Эмери был плохим тренером? Были специалисты, которым пели дифирамбы, а потом команда проваливалась. Я не берусь сейчас судить, кто плохой, а кто хороший. Если бы «Спартак» назначил тренера уровня Моуринью, вопросов бы вообще не возникало. Поэтому давайте подождем и посмотрим, что будет дальше», — сказал Тихонов «СЭ».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он начнет работать с командой с сезона-2024/25. Сейчас серб возглавляет «Ференцварош».

Ранее в своей карьере 45-летний специалист тренировал «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

Андрей Тихонов
Деян Станкович
ФК Спартак (Москва)
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«Урал» — «Оренбург»: хозяева сравняли счет
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 7
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 22 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
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