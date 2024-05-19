Шикунов не стал прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал уход защитника Георгия Джикии из команды.

18 мая красно-белые объявили о том, что по окончании сезона 30-летний россиянин покинет клуб.

«Джикия — мой товарищ, поэтому не хочу эту тему с его уходом обсуждать. Абаскаль затеял всю эту ситуацию. Джикии тоже тяжело было, потому что не играл большую часть сезона. Много было сделано нехороших поступков в отношении Георгия», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».