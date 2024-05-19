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Шикунов не стал прокомментировал уход Джикии из «Спартака»

Виктория Кравченко
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Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов прокомментировал уход защитника Георгия Джикии из команды.

18 мая красно-белые объявили о том, что по окончании сезона 30-летний россиянин покинет клуб.

«Джикия — мой товарищ, поэтому не хочу эту тему с его уходом обсуждать. Абаскаль затеял всю эту ситуацию. Джикии тоже тяжело было, потому что не играл большую часть сезона. Много было сделано нехороших поступков в отношении Георгия», — цитирует Шикунова «РБ Спорт».

Джикия играет за красно-белых с января 2017 года. Всего за клуб он провел 214 матчей, забил 5 голов и отдал 11 результативных передач. Вместе с командой он стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-shikunov-abaskal-zateyal-vsyu-e-tu-situatsiyu-s-dzhikiej/
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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18.05 14:00
Динамо – Кр. Советов
 4 : 1
18.05 16:30
Локомотив – Факел
 2 : 0
18.05 19:00
Сочи – Краснодар
 2 : 3
19.05 12:00
Урал – Оренбург
 3 : 3
19.05 14:15
Спартак – Рубин
 - : -
19.05 16:30
Ростов – Балтика
 - : -
19.05 19:00
Ахмат – Зенит
 - : -
20.05 20:00
Пари НН – ЦСКА
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Константин Тюкавин

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