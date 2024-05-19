«Урал» — «Оренбург»: перед голом Шеттине подтолкнул защитника. А какой фол увидел судья Чебан?

На 90+3-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Урал» — «Оренбург» (3:3) Гильерме Шеттине забил еще один гол, который мог стать победным для хозяев поля. Но судья Сергей Чебан взятие ворот не засчитал. Почему так произошло?

По тем видеоповторам, что показали во время трансляции, можно предположить, что футболист «Урала» подтолкнул соперника в спину, благодаря чему через секунду завладел мячом и отправил его в ворота.

Арбитр не указал на центр и не засчитал взятие ворот, при этом он не показал, почему принято такое решение. Возможно, что Шеттине также подыграл себе рукой. После непродолжительной проверки случившегося видеоассистентами гол так и не был засчитан — вердикт судьи был подтвержден.