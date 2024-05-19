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Судейство

Сегодня, 14:30

«Урал» — «Оренбург»: перед голом Шеттине подтолкнул защитника. А какой фол увидел судья Чебан?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Чебан не засчитал гол Гильерме Шеттине в матче «Урал» — «Оренбург».
Фото Скриншот трансляции

На 90+3-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Урал» — «Оренбург» (3:3) Гильерме Шеттине забил еще один гол, который мог стать победным для хозяев поля. Но судья Сергей Чебан взятие ворот не засчитал. Почему так произошло?

По тем видеоповторам, что показали во время трансляции, можно предположить, что футболист «Урала» подтолкнул соперника в спину, благодаря чему через секунду завладел мячом и отправил его в ворота.

Арбитр не указал на центр и не засчитал взятие ворот, при этом он не показал, почему принято такое решение. Возможно, что Шеттине также подыграл себе рукой. После непродолжительной проверки случившегося видеоассистентами гол так и не был засчитан — вердикт судьи был подтвержден.

РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
Сергей Чебан
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
3
 Зенит 28 15 6 7 45-25 51
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
6
 ЦСКА 28 10 12 6 48-38 42
7
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
8
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
9
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Пари НН 28 8 5 15 26-44 29
14
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
15
 Балтика 28 7 5 16 31-37 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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