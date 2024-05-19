«Урал» — «Оренбург»: команды обменялись голами за две минуты

«Урал» и «Оренбург» обменялись голами за две минуты в матче 29-го тура РПЛ. Встреча проходит в Екатеринбурге. На данный момент счет 3:2 в пользу «Оренбурга».

На 58-й минуте гол забил защитник гостей Матиас Перес.