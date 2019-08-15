Сергей Семак: «Шатов и Дриусси не сыграют с «Ахматом», участие Малкома под вопросом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем 6-го тура с «Ахматом» рассказал о подготовке тех, кто не сможет принять участие в игре. По его словам, Олег Шатов и Себастьян Дриусси пропустят встречу, а участие Малкома остается под вопросом.

— С «Ахматом», как и говорил Саша, просто не будет. Нам не смогут помочь Олег Шатов, который продолжает лечение. Дриусси тоже не сыграет из-за повреждения. Участие Малкома пока тоже под вопросом, — отметил Семак. — Не скажу, что «Ахмат» слишком уж прижимается к штрафной. Это не та команда, которая обороняется. Они пытаются играть быстро, в комбинационной футбол. Нам нужно действовать также. Но словах все, естественно, проще.

Сейчас мы стараемся набирать в том числе и в плане физики. Потому что в сентябре такой возможности уже не будет.

Матч «Зенит» — «Ахмат» пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа. Начало — в 19.00. (Дмитрий Зимин)