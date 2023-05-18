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Сегодня, 13:45

Семак — о травмированных: «Небольшие проблемы у Караваева и у Вендела, Бакаев продолжает восстановление»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к выездному матчу 28-го тура РПЛ против «Оренбурга».

— В обычном режиме готовимся, но немного в усеченном составе. У кого-то из ребят — микроповреждения, кто-то занимается восстановлением и лечением, кого-то мы отпустили по семейным обстоятельствам. Все остальные готовы. Если говорить по фамилиям, то есть небольшие проблемы у Караваева и у Вендела, Бакаев продолжает восстановление — это те игроки, участие которых под вопросом. Точно не смогут сыграть Родригао и Малком, Малком — по семейным обстоятельствам. Есть игроки, которые пропустят сегодняшнее занятие, но, возможно, примут участие в следующем матче, — приводит слова Семака пресс-служба клуба.

— Будете ли вы укомплектовывать состав молодежью?

— В небольшом количестве. С нами тренировался весь сезон Данила Козлов, также к нам присоединился Алексей Барановский — это те два игрока, которые точно с нами полетят в Оренбург. Если нам потребуется кто-то еще, мы его возьмем.

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет в субботу, 20 мая. Начало — в 16.30 мск.

Источник: ФК Зенит
Сергей Семак
РПЛ
ФК Зенит
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
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