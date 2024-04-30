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Сегодня, 17:04

Агент Ловата заявил, что «Ахмат» не станет продавать защитника летом

Алина Савинова
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Футбольный агент Леонардо Корначини заявил, что пока слишком рано говорить о возможных предложениях по защитнику «Ахмата» Лукасу Ловату.

«Лукас — топ-игрок. Из четырех матчей, когда он начинал в старте, команда одержала три победы. Что касается интереса других клубов, об этом пока слишком рано говорить. Но «Ахмат» не станет продавать Лукаса летом», — приводит «РБ Спорт» слова Корначини.

27-летний бразилец перешел в «Ахмат» в начале 2024 года. Он провел 10 матчей за грозненскую команду, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 600 тысяч евро.

«Ахмат» с 29 очками занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
Лукас Ловат
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

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