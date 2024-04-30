Борис Ротенберг: «В РФС мне сказали, что право переноса матчей у лиги есть»

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» ответил на вопрос о предоставлении лиге прав по переносу матчей РПЛ.

— Вы выдвигали на заседании исполкома требование о том, чтобы у лиги было больше прав?

— В РФС мне сказали, что это право у лиги есть. Потому я и просил Рубашко с ним (с Алаевым. — Прим. «СЭ») переговорить, чтобы информация шла от него. Так мне сказали в РФС. Но сейчас надо смотреть в будущее, чтобы не страдали спортсмены.

— В «Ахмате» заявили о готовности провести расследование. Вы в нем нуждаетесь?

— После драки кулаками не машут.

Перед игрой с «Ахматом», которая состоялась 25 апреля, главный тренер «Сочи» Роберт Морено сообщил, что 14 игроков команды отравились. По его словам, клуб просил перенести матч, однако его не отменили.