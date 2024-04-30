Денис Терентьев: «Были мысли, что «Ростов» может проиграть «Оренбургу»

Защитник «Ростова» Денис Терентьев прокомментировал победу над «Оренбургом» со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата России.

— Хорошо, что вырвали победу в конце, — приводит «РБ Спорт» слова Терентьева.

— Были мысли во время игры, что «Ростов» может проиграть?

— Мысли разные были, и эти в том числе. Хорошо то, что хорошо заканчивается. После гола Комличенко почувствовал внутри радость.

«Ростов» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков в 26 матчах.