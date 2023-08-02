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Судейство

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Хусаинов: «Гайич не заслужил дисквалификации, КДК поступил справедливо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поддержал решение КДК отменить красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу, полученную в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

«В данном случае КДК поступил справедливо, отменив красную карточку Милана Гайича. В том матче Владислав Безбородов отработал просто ужасно. Он решил идти против правил, сославшись на какие-то помехи между ВАР и судьями. Это явное лукавство с его стороны, он же не первый матч работает. Должен прекрасно понимать, что нельзя принимать такие решения. Если ты выдал желтую и назначил пенальти, то после его исполнения ни в коем случае нельзя все бросить и менять решение. Это грубое нарушение правил. Надеюсь, что Безбородова отстранят», — приводит слова Хусаинова RT.

В департаменте судейства РФС заявили, что главный арбитр матча Вячеслав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

Милан Гайич. КДК отменил красную карточку защитника ЦСКА Гайича

Источник: RT
Милан Гайич
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Сергей Хусаинов
КДК
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 2
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Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
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Марат Быстров

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Милан Гайич

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