Хусаинов: «Гайич не заслужил дисквалификации, КДК поступил справедливо»

Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поддержал решение КДК отменить красную карточку защитнику ЦСКА Милану Гайичу, полученную в матче 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

«В данном случае КДК поступил справедливо, отменив красную карточку Милана Гайича. В том матче Владислав Безбородов отработал просто ужасно. Он решил идти против правил, сославшись на какие-то помехи между ВАР и судьями. Это явное лукавство с его стороны, он же не первый матч работает. Должен прекрасно понимать, что нельзя принимать такие решения. Если ты выдал желтую и назначил пенальти, то после его исполнения ни в коем случае нельзя все бросить и менять решение. Это грубое нарушение правил. Надеюсь, что Безбородова отстранят», — приводит слова Хусаинова RT.

В департаменте судейства РФС заявили, что главный арбитр матча Вячеслав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.