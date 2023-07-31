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Судейство

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Департамент судейства РФС: Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти в матче «Ахмат» — ЦСКА

Виталий Косик
Корреспондент
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Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Департамент судейства РФС разобрал эпизод с перебитым 11-метровым ударом в матче второго тура чемпионата России «Ахмат» — ЦСКА (2:3).

В департаменте заявили, что главный арбитр встречи Владислав Безбородов ошибочно разрешил перебить пенальти.

«Это решение противоречит протоколу ВАР, так как после выполнения 11-метрового удара (то есть возобновления игры) пересмотр ситуации не допускается», — заявили в департаменте.

В конце первого тайма игры против «Ахмата» главный судья встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый удар в ворота армейцев, решив, что защитник красно-синих Милан Гайич с фолом остановил форварда грозненцев Ивана Олейникова. Безбородов наказал Гайича желтой карточкой.

После того как вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отбил пенальти в исполнении Олейникова, Безбородов остановил игру и в нарушение протокола ВАР отправился к монитору, чтобы пересмотреть эпизод с фолом Гайича. Затем судья отменил желтую карточку и удалил серба с поля, а также назначил повторный 11-метровый в ворота армейцев, который успешно исполнил форвард «Ахмата» Мохамед Конате.

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил «СЭ», что армейцы намерены подать протест на судейство бригады во главе с Владиславом Безбородовым.

Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК ЦСКА (Москва)
Владислав Безбородов
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
3
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
4
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
5
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
6
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
7
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 1 0 0 1 0-2 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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Факел – Локомотив
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Федор Чалов

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П
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 2
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Максим Глушенков

Локомотив

 2
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
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Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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