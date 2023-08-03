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Сегодня, 18:30

«Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль»

Виталий Косик
Корреспондент
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Малком.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нападающий «Зенита» Малком перешел в «Аль-Хиляль», сообщает пресс-служба «Зенита».

«Футбольный клуб «Зенит» благодарит Малкома за годы, проведенные в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении.

Сумма трансфера — 60 миллионов евро. Этот переход стал самым дорогим за всю историю чемпионата Саудовской Аравии.

Также продажа форварда стала самой дорогой за всю историю РПЛ. Он побил рекорд другого бразильца — Халка, который был продан в «Шанхай Шанган» за 56 миллионов евро в 2016 году.

Малком с&nbsp;Суперкубком России. Малком: «Россия и Петербург — мой дом. Я же наполовину бразилец и наполовину русский»

Малком выступал за «Зенит» с августа 2019 года. В прошедшем сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата России, забив 23 мяча в 26 матчах РПЛ. Бразилец был признан лучшим игроком и нападающим сезона-2022/23 в чемпионате России.

Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит». В феврале 2023 года 26-летний бразилец получил российское гражданство.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2023-08-03-zenit-obyavlyaet-o-zavershenii-perekhoda-malkoma-v-al-khilyal.htm
Малком Филипе (Малком)
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ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
3
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 2 2 0 0 5-1 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-3 6
3
 Локомотив 2 1 1 0 6-3 4
4
 Зенит 2 1 1 0 3-1 4
5
 Кр. Советов 2 1 1 0 5-4 4
6
 Ростов 2 1 1 0 3-2 4
7
 Урал 2 1 1 0 2-1 4
8
 ЦСКА 2 1 0 1 4-4 3
9
 Сочи 2 1 0 1 2-2 3
10
 Рубин 2 0 2 0 3-3 2
11
 Оренбург 2 0 1 1 3-4 1
12
 Динамо 2 0 1 1 4-6 1
13
 Пари НН 2 0 1 1 0-2 1
14
 Ахмат 2 0 0 2 3-5 0
15
 Балтика 2 0 0 2 1-4 0
16
 Факел 2 0 0 2 2-6 0
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4.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
5.08 15:00
Кр. Советов – Ростов
 - : -
5.08 17:30
Рубин – Спартак
 - : -
5.08 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
5.08 20:00
ЦСКА – Локомотив
 - : -
6.08 17:30
Балтика – Факел
 - : -
6.08 19:00
Зенит – Динамо
 - : -
6.08 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Наир Тикнизян

Наир Тикнизян

Локомотив

 3
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 3
П
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 2
Михаил Игнатов

Михаил Игнатов

Спартак

 2
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 1 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Милан Гайич

Милан Гайич

ЦСКА

 2 1 0
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