Сперцян заявил, что ему сложно объяснить проблемы «Краснодара»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал, что думает о выступлении команды после рестарта сезона.

— Что происходит с командой? Тяжело сказать. Нужно чуть-чуть успокоиться. Сейчас будем пауза на сборные. Проведем работу над ошибками и будем исправлять ситуацию. Все в наших силах, — цитирует Сперцяна «РБ Спорт».

Сегодня, 14 марта, российский тренер Мурад Мусаев снова возглавил «Краснодар».