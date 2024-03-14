«Оренбург» готов расстаться с группой игроков, взяв курс на обновление состава

«Оренбург» может расстаться с несколькими футболистами, сообщает Legalbet.

По информации источника, руководство клуба хочет обновить состав команды. Оренбуржцы готовы продать ряд футболистов, если они получат выгодное предложение.

После 20 туров чемпионата России-2023/24 «Оренбург» занимает 14-е место, набрав 19 очков. В конце марта команда Игоря Осинькина сыграет с «Факелом» в Воронеже.