В «Динамо» не исключили смену технического партнера по итогам сезона

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что клуб рассматривает различные варианты по поводу технического партнера. Решение пока не принято.

«Мы рассматриваем различные опции. Когда у нас все будет окончательно юридически заверено, мы непременно об этом объявим. Пока же у нас есть несколько вариантов дальнейшего развития событий. Точно ли сменим технического партнера по итогам сезона? Не факт. Посмотрим», — цитирует Гафина ТАСС.