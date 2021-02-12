Семак рассказал о планах «Зенита» после возвращения в Петербург

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как команда будет тренироваться в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 12 февраля, команда провела свой последний матч на зимних сборах в Дубае.

«Мы вернемся в Петербург и посмотрим на состояние поля на тренировочной базе, посмотрим состояние поля на стадионе. В любом случае, у нас ожидаются медицинские обследования после приезда, которые продлятся два дня. До игры на Кубок точно будем работать в Санкт-Петербурге, а дальнейшее решение будем принимать исходя из возможностей. К сожалению, манежа у нас нет, поэтому будем что-то придумывать для того, чтобы поддерживать состояние в тех условиях, которые у нас есть», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

20 февраля сине-бело-голубые сыграют с тульским «Арсенлом» в 1/8 финала Кубка России. После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице.