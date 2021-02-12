Источник: РФС и РПЛ выделят «Тамбову» 300 миллионов рублей
Российский футбольный союз и Российская Премьер-Лига готовы выделить 300 миллионов рублей «Тамбову», сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По данным источника, РПЛ и РФС уже договорились о финансировании клуба. Выделенной суммы должно хватить на то, чтобы тамбовская команда доиграла сезон. Общий долг «Тамбова» — 550 миллионов рублей.
Вчера, 11 февраля, спортивный директор клуба Павел Худяков заявил, что «Тамбов» сможет доиграть сезон-2020/21, если футболисты и сотрудники клуба согласятся на сокращение зарплаты.
21 февраля «Тамбов» сыграет с «Локомотивом» в 1/8 финала Кубка России.
Ранее, 4 февраля, глава РПЛ Сергей Прядкин заявил, что «Тамбов» доиграет сезон-2020/21. 25 января генеральный директор клуба Ольга Коновалова сказала, что команда с высокой долей вероятности снимется с чемпионата России и прекратит существование.
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