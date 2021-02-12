Семак подвел итоги тренировочных сборов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги зимних сборов в Дубае.

Сегодня, 12 февраля, петербургский клуб обыграл сборную Узбекистана (4:0) в заключительном матче тренировочных сборов.

«В принципе, многое из того, что планировали. Конечно, всегда хочется большего, но мы всегда ориентируемся на состояние игроков, на то, чтобы дозировать нагрузку и количество тренировок, чтобы держать рабочий баланс. Что касается итогов, то, конечно, расстраивает большое количество потерь игроков. Это, конечно, минус», — цитирует Семака официальный сайт «Зенита».

Тренер отметил, что некоторые игроки команды получили мышечные повреждения.

«Футбол — контактный вид спорта, и те единоборства с участием Малкома, Ерохина и Азмуна, которые закончились не очень хорошо, не позволяют ребятам работать в полной группе. Конечно, это нас расстраивает», — добавил Семак.

20 февраля «Зенит» сыграет с тульским «Арсеналом» в 1/8 финала Кубка России. Начало — в 17.00 по московскому времени.