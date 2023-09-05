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Сегодня, 14:01

Карпин рассказал, становится ли чемпионат России более атакующим

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, становится ли чемпионат России более атакующим.

— Стало меньше команд, которые играют в закрытый футбол. И уровень защитников упал. Уход иностранцев — одна из причин падения уровня защитников. Больше ошибок.

Карпин возглавил «Ростов» в 2017 году, а в июле 2021-го был назначен главным тренером сборной России. В ноябре прошлого года РФС продлил контракт со специалистом до августа 2024-го.

После 7 туров «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 7 очков.

Валерий Карпин
ФК Ростов
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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В «Краснодар» перешел тренер-аналитик из «Урала»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
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Рубин – Зенит
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Матео Кассьерра

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Антон Заболотный

ЦСКА

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П
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Динамо

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И К Ж
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Пари Нижний Новгород

 5 1 1
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Оренбург

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Марат Быстров

Ахмат

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