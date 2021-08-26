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Руй Витория о трансферах «Спартака»: «Понимаю, что такие вопросы не решаются за день или два»

21:32
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Главный тренер «Спартака» Руй Витория после поражения от «Сочи» (1:2) в шестом туре Тинькофф РПЛ ответил на вопрос о возможных трансферах клуба.

— «Спартак» не забивал в официальных играх более одного гола. В чем дело?

— Такова реальность на данный момент. Вы помните, что на сборах и на Кубке мы забивали кучу голов. Но потом случилось что-то, что сломало эту ситуацию. Может быть, какого-то духа не хватает. Мы постоянно работаем над завершающей фазой атаки. Ребята много бьют по воротам. Считаю, это можно исправить только работой.

— Есть ли договоренность, кто пополнит «Спартак» до конца трансферного окна?

— С самого начала работы в «Спартаке» мы предоставили клубу список позиций, которые нуждаются в усилении. Понимали, что такие вопросы не решаются за день или два. Но я ничего не обсуждал и не буду обсуждать публично, потому что это внутренние вопросы, касающиеся только меня и руководство клуба.

Единственный мяч у «Спартака» забил Роман Зобнин. У гостей отличились Максим Барсов и Артур Юсупов.

Спартак — Сочи

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