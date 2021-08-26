Руй Витория объяснил замены «Спартака» в матче с «Сочи»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория дал комментарий после поражения в матче 6-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2).

— Когда на замену выходили Ломовицкий и Игнатов, вы пытались им объяснить что-то, но они вас не понимали. Вы уверены, что не потеряли раздевалку?

— План был такой, что из-за повреждения Жиго Джикия играл в центре, Айртон — левого центрального защитника, а Зобнин — правого центрального. Не сразу ребята разобрались, но в итоге перестроились и сделали, о чем мы просили.

— Неужели Крал настолько слаб, что на замену выходит Хендрикс?

— Когда нужно было делать замену, Хендрикс уже разминался. Мы посчитали, что это будет лучший выбор, так как Хендрикс будет разворачивать игру не за счет беговой работы, а за счет передач. В том компоненте Йоррит получше. Когда проигрываешь, конечно, возникает много вопросов. Спасибо, что они футбольные, — сказал Витория.

«Спартак» после шести туров набрал 7 очков и занимает девятое место.