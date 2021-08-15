На 50-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» арбитр Алексей Сухой правильно не назначил пенальти в ворота казанской команды.

В ее штрафной площади произошел контакт мяча с левой рукой полузащитника Оливера Абильдгора. Но она находилась в естественном положении — в таком случае оснований для наказания игрока 11-метровым ударом нет. Помощь видеоарбитров Евгения Турбина и Дмитрия Мосякина не потребовалась.

Скриншот эфира «Матч ТВ».