«Рубин» — «Крылья Советов»: арбитр правильно не наказал казанцев 11-метровым
22:25
На 50-й минуте матча 4-го тура Тинькофф чемпионата России «Рубин» — «Крылья Советов» арбитр Алексей Сухой правильно не назначил пенальти в ворота казанской команды.
В ее штрафной площади произошел контакт мяча с левой рукой полузащитника Оливера Абильдгора. Но она находилась в естественном положении — в таком случае оснований для наказания игрока 11-метровым ударом нет. Помощь видеоарбитров Евгения Турбина и Дмитрия Мосякина не потребовалась.
Скриншот эфира «Матч ТВ».
Скриншот эфира «Матч ТВ».
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