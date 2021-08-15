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Леонид Слуцкий: «После пропущенного гола был соблазн бросить весла»

22:20
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) отметил, что команда смогла переломить игру.

«Мы доминировали в первом тайме, создавали моменты, подходы, оказывали давление, — отметил Слуцкий. — Поэтому первый тайм, за исключением забитых мячей, был качественным. Во втором тайме пошла качельная игра. Все-таки переживал за состояние игроков: мы ранее провели 120 минут на тяжелом поле.

После пропущенного гола был соблазн бросить весла, но команда в каждой игре показывает характер и сегодня смогла переломить игру, сравнять счет. Несмотря на обильное утомление, команда боролась. Кварацхелия был утомлен, поэтому не вышел в старте. Когда его бесконечно бьют, он не выдержал бы провести полный матч после 120 минут с «Ракувом».
Поле? Все службы «Ак Барс Арены» уверили нас, что через месяц газон будет в оптимальном состоянии. Мы верим, что так и будет. Но эти три игры на таком поле — не самое простое, что могло быть для нас".

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