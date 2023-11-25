«Рубин» сыграет с «Факелом» в чемпионате России 26 ноября

«Рубин» сыграет с «Факелом» в 16-м туре чемпионата России в воскресенье, 26 ноября. Матч пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток прозвучит в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Рубин» — «Факел» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Команда Рашида Рахимова набрала 22 очка и занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ. Воронежский клуб с 19 баллами располагается на 10-й строчке.

Турнирная таблица РПЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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