Нобоа уверен, что Андрей Мостовой может уехать в Европу

Бывший полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил прогресс полузащитника «Зенита» Андрея Мостового.

«Андрей был очень похож на Кокорина. Конечно, у них много разного. Но и Кокорин, и Мостовой очень быстрые. И у них отличный дриблинг. Мне это очень нравилось. Я сказал Андрею то же самое, что и Кокорину: «Даже не смотри на меня — просто покажи, какой пас тебе отдать, сделай движение». Андрей очень быстро растет как футболист. Сможет он уехать в Европу? Спокойно. Он очень хороший футболист», — приводит слова Нобоа Sport24.