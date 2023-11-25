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Сегодня, 16:33

Лапочкин: «Баринов и Галактионов должны держать себя в руках. Никогда не приму оскорбления и нецензурную брань»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который назвал позором работу судей в матче 16-го тура против «Крыльев Советов» (3:3).

«Я понимаю эмоции и Баринова, и Галактионова, но не принимаю их. Они профессионалы и должны держать себя в руках. Безусловно, когда ты упускаешь преимущество в два мяча в добавленное время, эмоции бьют через край. Но они опытные люди. Я никогда не приму оскорбления и нецензурную брань. Понять их можно, но принять их поведение — никогда», — сказал Лапочкин «СЭ».

После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и высказал недовольство его работой. Позднее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.

Дмитрий Баринов
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
4
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
7
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 - : -
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 - : -
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
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