Лапочкин: «Баринов и Галактионов должны держать себя в руках. Никогда не приму оскорбления и нецензурную брань»

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, который назвал позором работу судей в матче 16-го тура против «Крыльев Советов» (3:3).

«Я понимаю эмоции и Баринова, и Галактионова, но не принимаю их. Они профессионалы и должны держать себя в руках. Безусловно, когда ты упускаешь преимущество в два мяча в добавленное время, эмоции бьют через край. Но они опытные люди. Я никогда не приму оскорбления и нецензурную брань. Понять их можно, но принять их поведение — никогда», — сказал Лапочкин «СЭ».

После завершения встречи Баринов подошел к ассистенту арбитра Рашиду Абусуеву и высказал недовольство его работой. Позднее главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе матча 16-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Крылья Советов» (26 очков) занимают третье место в РПЛ. «Локомотив» (25) поднялся на шестое место в турнирной таблице.