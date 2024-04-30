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Сегодня, 11:50

Агент Роши — о 250 матчах игрока на профессиональном уровне: «Хотел бы отметить постоянный прогресс»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» высказался о достижении отметки в 250 матчей бразильца на профессиональном уровне.

«Это очень особенное число для игрока, которое под силу очень немногим. Я хотел бы отметить его постоянный прогресс, и качество игры, которого он добился. Виллиан находится на очень высоком уровне и входит в число лучших игроков мира», — сказал Кампеделли «СЭ».

29-летний Роша выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Он перешел в российский клуб из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.

ФК ЦСКА (Москва)
Виллиан Роша
0
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 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
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5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
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Пари НН – Спартак
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Урал – Балтика
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6.05 18:00
Факел – Зенит
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