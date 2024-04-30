Агент Роши — о 250 матчах игрока на профессиональном уровне: «Хотел бы отметить постоянный прогресс»

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» высказался о достижении отметки в 250 матчей бразильца на профессиональном уровне.

«Это очень особенное число для игрока, которое под силу очень немногим. Я хотел бы отметить его постоянный прогресс, и качество игры, которого он добился. Виллиан находится на очень высоком уровне и входит в число лучших игроков мира», — сказал Кампеделли «СЭ».

29-летний Роша выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Он перешел в российский клуб из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.