Агент Роши заявил, что защитник стремится творить историю с ЦСКА

Агент Игор Кампеделли, представляющий интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем футболиста.

«Виллиан нацелен только на победу в оставшихся до конца сезона матчах. Он знает, что впереди игры в разных соревнованиях, и он будет стремиться снова сотворить историю с ЦСКА», — сказал Кампеделли «СЭ».

29-летний Роша выступает за ЦСКА с лета 2022 года. Он перешел в российский клуб из португальского «Портимоненсе» за 2 миллиона евро. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.