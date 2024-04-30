Агент: «Роналдо живет в Ростове с мамой и невестой. Он полюбил Россию»
Агент форварда «Ростова» Роналдо Хулио Сезар Гранха рассказал, как проходит адаптация игрока в России.
«Как адаптация Роналдо? Он полюбил Россию. Ростов — очень гостеприимный город. Роналдо живет вместе с мамой и невестой, поэтому никаких проблем нет», — цитирует агента Metaratings.ru.
23-летний Роналдо в этом сезоне РПЛ провел за «Ростов» 8 матчей, забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Metaratings.ru
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|
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|
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|
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|
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|
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|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
|
14
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|26
|6
|8
|12
|29-35
|26
|
15
|Урал
|26
|6
|7
|13
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|25
|
16
|Сочи
|26
|4
|8
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|26-40
|20
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|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|5 : 1
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|3 : 2
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|1 : 0
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|3 : 1
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|0 : 0
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|1 : 1
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|0 : 0
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|2 : 1
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|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
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|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
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|3
|
|
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|22
|1
|3
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