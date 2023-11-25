ЦСКА и «Динамо» сыграют рамках 16-го тура чемпионата России в субботу, 25 ноября. Матч пройдет на стадионе «ВЭБ-Арена» в Москве. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи ЦСКА — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры РПЛ сезона 2023 / 2024 доступны в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«СЭ» проведет текстовую-онлайн трансляцию матча.

Последняя очная встреч команд прошла в августе 2023 года в 5-м туре РПЛ и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1. Последняя очная встреч команд прошла в августе 2023 года в 5-м туре РПЛ и завершилась победой «Динамо» со счетом 2:1.

Обе команды набрали одинаковое количество очков — по 25. Команда Марцела Лички опережает армейцев по дополнительным показателям и занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги. ЦСКА располагается на 5-й строчке.

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