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Сегодня, 11:55

Айдамиров связал спад результатов «Ахмата» с травмами

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Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о спаде в команде.

«Из-за чего произошел спад? Понимание есть. Это череда травм, которая преследовала нас со сборов. Из основной обоймы на тренировках выбывали по шесть человек. Все это сказалось. До сих пор у нас четыре человека в лазарете. Конате выходит с травмой играть.

Может, где-то в голове и эйфория появилась после суперудачного сезона. Так бывает. В прошлом году где были «Крылья Советов» и где они сейчас?! Сейчас наоборот. Это как качели. Только большие клубы могут позволить себе создать у футболистов иной менталитет, а здесь качельная ситуация. Может, «Ахмат» в себя сильно поверил. В любом случае выводы будем делать после сезона», — сказал Айдамиров Sport24.

На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. 4 мая грозненцы проведут выездную встречу с «Краснодаром».

Источник: Sport24
ФК Ахмат
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 26 14 8 4 41-25 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 26 11 7 8 43-35 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
13
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
14
 Оренбург 26 6 8 12 29-35 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 - : -
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

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Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
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