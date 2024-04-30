Айдамиров связал спад результатов «Ахмата» с травмами

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о спаде в команде.

«Из-за чего произошел спад? Понимание есть. Это череда травм, которая преследовала нас со сборов. Из основной обоймы на тренировках выбывали по шесть человек. Все это сказалось. До сих пор у нас четыре человека в лазарете. Конате выходит с травмой играть.

Может, где-то в голове и эйфория появилась после суперудачного сезона. Так бывает. В прошлом году где были «Крылья Советов» и где они сейчас?! Сейчас наоборот. Это как качели. Только большие клубы могут позволить себе создать у футболистов иной менталитет, а здесь качельная ситуация. Может, «Ахмат» в себя сильно поверил. В любом случае выводы будем делать после сезона», — сказал Айдамиров Sport24.

На данный момент «Ахмат» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. 4 мая грозненцы проведут выездную встречу с «Краснодаром».