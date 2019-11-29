«Ростов» попросил «Урал» привезти на игру Шмеля и Майонез
11:45
«Ростов» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Урала» попросил екатеринбуржцев привезти на игру куклы Шмеля и Майонеза.
В 2016 году в перерыве встречи «Урал» — «Ростов» болельщиков позабавил танец талисмана команды Шмеля и одного из спонсров команды — Майонез.
«Не забудьте прихватить этих ребят, пожалуйста», — говорится в сообщении «Ростова» в Twitter.
Не забудьте прихватить с собой этих ребят пожалуйста, @FCURAL ??— Football Club Rostov (@rostovfc) November 29, 2019
https://t.co/vhZxi7bjkE
Матч «Ростов» — «Урал» состоится 30 ноября, начало — в 16.30 по московскому времени.
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи
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