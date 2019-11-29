«Ростов» попросил «Урал» привезти на игру Шмеля и Майонез

«Ростов» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Урала» попросил екатеринбуржцев привезти на игру куклы Шмеля и Майонеза.

В 2016 году в перерыве встречи «Урал» — «Ростов» болельщиков позабавил танец талисмана команды Шмеля и одного из спонсров команды — Майонез.

«Не забудьте прихватить этих ребят, пожалуйста», — говорится в сообщении «Ростова» в Twitter.

Не забудьте прихватить с собой этих ребят пожалуйста, @FCURAL ??



https://t.co/vhZxi7bjkE — Football Club Rostov (@rostovfc) November 29, 2019

Матч «Ростов» — «Урал» состоится 30 ноября, начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Ростов» — «Урал»