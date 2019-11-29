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«Ростов» попросил «Урал» привезти на игру Шмеля и Майонез

11:45

«Ростов» в преддверии матча 18-го тура чемпионата России против «Урала» попросил екатеринбуржцев привезти на игру куклы Шмеля и Майонеза.

В 2016 году в перерыве встречи «Урал» — «Ростов» болельщиков позабавил танец талисмана команды Шмеля и одного из спонсров команды — Майонез.

«Не забудьте прихватить этих ребят, пожалуйста», — говорится в сообщении «Ростова» в Twitter.

Матч «Ростов» — «Урал» состоится 30 ноября, начало — в 16.30 по московскому времени.

Трансляция матча «Ростов» — «Урал»

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