Владимир Федотов: «Огромная частица сердца осталась в «Оренбурге»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 18-го тура Тинькофф-чемпионата России против «Оренбурга». Он впервые сыграет против бывшей команды.

— Я уже справился с этим эмоциональным состоянием, у каждого тренера бывает такое, что играешь с командой, которую раньше тренировал, — сказал Владимир Федотов в эфире телеканала «Матч Премьер». — Я не выхожу на поле. Даю все необходимое футболистам, чтобы они выходили с нужным настроением. Для меня, как говорится, осталась огромная частица сердца в «Оренбурге». Там мы создавали команду и получали удовольствие от процесса.