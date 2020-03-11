«Сочи» — «Оренбург»: все голы матча
В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф — чемпионата России «Сочи» разгромил «Оренбург» (5:1). На 28-й минуте хавбек гостей Тимур Аюпов отправил мяч в свои ворота.
? Автогол Тимура Аюпова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 11, 2020
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На 33-й минуте матча хавбек «Оренбурга» Сергей Терехов сфолил на форварде хозяев Антоне Заболотном, который удачно поставил корпус. Александр Кокорин реализовал пенальти.
? Александр Кокорин реализовал 11-метровый удар.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 11, 2020
? #СочиОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
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? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/lVoXn2jJwl
На 62-й минуте Кокорин оформил дубль.
? Дубль Александра Кокорина.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 11, 2020
? #СочиОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»
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На 73-й минуте отличился Андрей Мостовой.
? Пятый гол Андрея Мостового в текущем сезоне #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 11, 2020
? #СочиОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/GUH5tSCfDB
Через пять минут с передачи Ивана Новосельцева забил Кристиан Нобоа.
? Третий мяч Кристиана Нобоа в этом розыгрыше чемпионата.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 11, 2020
? #СочиОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»https://t.co/Q6CmOxRegU
Точку в матче поставил нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе.
? Джоэль Фамейе забивает свой четвертый гол в сезоне #ТинькоффРПЛ— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 11, 2020
? #СочиОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
? https://t.co/yH9Ux8Qm1r
? Приложение «МАТЧ!»
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