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«Сочи» — «Оренбург»: все голы матча

21:22
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В перенесенном матче 18-го тура Тинькофф — чемпионата России «Сочи» разгромил «Оренбург» (5:1). На 28-й минуте хавбек гостей Тимур Аюпов отправил мяч в свои ворота.

На 33-й минуте матча хавбек «Оренбурга» Сергей Терехов сфолил на форварде хозяев Антоне Заболотном, который удачно поставил корпус. Александр Кокорин реализовал пенальти.

На 62-й минуте Кокорин оформил дубль.

На 73-й минуте отличился Андрей Мостовой.

Через пять минут с передачи Ивана Новосельцева забил Кристиан Нобоа.

Точку в матче поставил нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе.

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