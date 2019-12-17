Александр Мейтин: «Пока не получили ответ на вопрос, что случилось с болельщиками «Спартака» в Петербурге»

Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин прокомментировал на пресс-конференции ситуацию с задержанием болельщиков «Спартака» в Санкт-Петербурге. Матч «Зенит» — «Спартак» (1:0) состоялся 1 декабря.

— Что на стадионе — отвечаем мы, что в городе — нет, — сказал Мейтин. — Можем только наводить справки, задавать вопросы, но регулировать не можем. Направили запросы, хотим получить четкий ответ, что произошло. Пока ответа не получили. Ставить диагноз, не видя больного, я не могу. Любой действие нужно объяснять — за что задержали. Тогда не будет вопросов. А когда закрыто и мы пользуемся слухами, информацией от источников, то делать заявления не можем.

— Во время паузы обсудим с МВД, накопились вопросы друг к другу, — отметил директор по безопасности РПЛ. — Все их надо решать за столом. Раньше каждый год встречались с МВД. А сейчас давненько друг друга не видели и не слышали. Только по телефону. Хочется встретиться за круглым столом. (Константин Алексеев)

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