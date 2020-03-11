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До «Клуба 100» Кокорину остался всего один гол

21:02
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Александр Кокорин оформил дубль в матче 18-го тура чемпионата России с «Оренбургом» и довел число голов на высшем уровне до 99. Форвард, выступающий на правах аренды за «Сочи», 61 раз отличился в чемпионате , 20 — в еврокубках, 6 — в национальных кубках, еще 12 — в играх за сборную России.

В списке лучших бомбардиров высшего дивизиона 28-летний нападающий догнал Александра Бухарова, обойдя Владимира Бесчастных, Игоря Лебеденко (по 60 голов), Квинси Промеса и Бахву Тедеева (по 59). (Кирилл Бурдаков)

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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