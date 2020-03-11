До «Клуба 100» Кокорину остался всего один гол

Александр Кокорин оформил дубль в матче 18-го тура чемпионата России с «Оренбургом» и довел число голов на высшем уровне до 99. Форвард, выступающий на правах аренды за «Сочи», 61 раз отличился в чемпионате , 20 — в еврокубках, 6 — в национальных кубках, еще 12 — в играх за сборную России.

В списке лучших бомбардиров высшего дивизиона 28-летний нападающий догнал Александра Бухарова, обойдя Владимира Бесчастных, Игоря Лебеденко (по 60 голов), Квинси Промеса и Бахву Тедеева (по 59). (Кирилл Бурдаков)